ضبط أقراص مخدرة داخل طحين مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية

وطنا اليوم:استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي وصلت المواطنين من مراكز المساعدات التي تشرف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”جريمة بشعة”، تمثلت في العثور على أقراص مخدرة من نوع Oxycodone داخل أكياس الطحين التي وصلت إلى المواطنين من مراكز المساعدات المعروفة باسم “مصائد الموت”، والتي تديرها جهات “أمريكية–إسرائيلية”، على حد وصف البيان.

وقال المكتب في بيان رسمي رقم (875) إن “هذه الجريمة تمثل اعتداءً مباشراً على الصحة العامة ومحاولة خبيثة لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني”، مشيرًا إلى توثيق أربع شهادات من مواطنين عثروا على المواد المخدرة داخل الطحين.

وأضاف البيان أن الخطورة تكمن في احتمال خلط أو إذابة هذه المواد داخل الطحين نفسه، ما قد يحوّل الأمر إلى هجوم صامت يستهدف المدنيين، ويزيد من فداحة الجريمة.

وأكد المكتب أن “الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى نشر الإدمان وتفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، كامتداد لحربه المفتوحة ضد المدنيين في القطاع”.

ودعا البيان إلى تفتيش دقيق للمواد الغذائية التي تصل عبر هذه المراكز، وعدم التعامل معها، محذرًا من أن هذه المراكز باتت “مصائد للموت والاستدراج الجماعي”، خاصة بعد أن تسببت خلال شهر واحد في استشهاد 549 مدنيًا وإصابة 4,066 آخرين وفقدان 39 شخصًا، بحسب بيانات رسمية.

كما ناشد المكتب الإعلامي الجهات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل العاجل لـوقف عمل هذه المراكز، مطالبًا بإدخال المساعدات عبر المؤسسات الدولية الرسمية فقط، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.

وفي ختام البيان، أكد المكتب الإعلامي أن حماية المدنيين أولوية وطنية عليا، وأنه سيواصل فضح هذه الانتهاكات والدعوة إلى محاسبة جميع المتورطين بها من الاحتلال أو من يتعاونون معه.