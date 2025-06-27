بريزات: البترا خسرت أكثر من 74% من زوارها

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا فارس بريزات، إن البترا فقدت 74% من زوارها الأجانب في عام 2024، وذلك نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي الذي ألقى بظلاله على قطاع السياحية في دول المنطقة بينها الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء بريزات مع مدير إدارة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية بأيون فيلكو، وذلك في مقرّ المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى استعراض التحديات الراهنة والحلول المقترحة والجهود المتبادلة لدعم السياحة المستدامة.

وأكّد البريزات أهمية الدور الذي تلعبه منظمة السياحة العالمية في توجيه السياسات السياحية وتعزيز التبادل والخبرات بين الدول والأعضاء المنتسبين مشيدا بالشراكة القائمة بين المنظمة وسلطة إقليم البترا، التي انضمت كعضو منتسب منذ عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لدعم السياحة في البترا والترويج لها على المستوى العالمي.

من جانبه، رحّب فيلكو بالتعاون مع السلطة، مشيدا بجهود الأردن في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، ومؤكدا استعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تسهم في تنمية الوجهات السياحية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية سلطة إقليم البترا لتعزيز الحضور الدولي والتعاون مع الجهات العالمية الفاعلة في قطاع السياحة، بما يسهم في النهوض بالمكانة السياحية للبترا كأحد أبرز المقاصد العالمية.