التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ان وزارة التربية والتعليم تابعت بكل اهتمام مختلف ردود الفعل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتؤكد الوزارة أن جميع أوراق الامتحانات أُعدّت وفق معايير تربوية دقيقة وجداول مواصفات تضمن شمول الأسئلة لجميع محاور المنهاج المدرسي، مع مراعاة مستويات الطلبة المختلفة من فهم وتطبيق وتحليل وتفسير وتوظيف للمعلومات.

وشدد حياصات على أن جميع الأسئلة الواردة ضمن الامتحانات تم اشتقاقها من داخل المنهاج المقرر، دون طرح أي سؤال من خارجه، وهو ما يرسّخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

أما فيما يخص الجدل المتكرر حول صعوبة امتحان الرياضيات، فقد اكد حياصات أن ملاحظات مماثلة ترد في كل عام، ومع ذلك يحقق عدد جيد من الطلبة علامات كاملة في هذا المبحث، وهو ما يدل على أن الامتحان يقيس قدرات مختلفة ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

واكد حياصات ان الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد وتزويد وسائل الاعلام بإحصائيات دقيقة حول نتائج الطلبة في ذلك الجزء من الامتحان، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقديم صورة واضحة للرأي العام حول واقع أداء الطلبة الفعلي.

وأهاب الحياصات بأولياء الأمور والطلبة الأعزاء عدم الانجرار وراء بعض الأصوات التي تحاول النيل من مصداقية الامتحانات أو نشر الإشاعات، والتي غالبًا ما ترتبط بمصالح تجارية تتعلق بملخصات أو دوسيات أو دروس إلكترونية غير معتمدة. ونؤكد أن المرجع الأساسي والوحيد هو المنهاج الرسمي الصادر عن الوزارة.

ختامًا، نطمئن أبناءنا الطلبة أن عملية التصحيح تخضع لمعايير علمية وإحصائية دقيقة تضمن العدالة وتحقيق مصلحة الجميع، وندعوهم لمواصلة الاستعداد لما تبقى من الامتحانات بنفس الجدية والعزيمة.