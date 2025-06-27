هكذا تقدمت دول في العالم

د. مصطفى عيروط

“اتابع واقرأ وأخرج بنتيجه وقد تكون مخطئا فاعتذر ومن يعمل يخطىء ومن لا يعمل لا يخطىء ” فدول في العالم وأصبحت من “النمور” تقدمت من خلال تعليم عام وعالي قوي والتوجيه نحو تعليم مهني تطبيقي مصاحبه الاقناع والتوجيه الفعال للناس وإدارات تنفيذيه ناجحه منجزه كفاءه مؤهله وخبره بتاريخ في مجالها واقتصاد متين وإعلام مهني موضوعي وحرية الرأي والرأي الاخر المسؤول

وقاعدة النجاح في كل التقدم إدارات ناجحه تعمل بكفاءه وتنجز وتتابع وتستوعب الآخرين وتخضع للتقييم دوريا في حد أعلى كل عام

والإدارات الناجحه تسمع وتتابع وتدرس اثار اي قرار قبل إقراره أو بعد صدوره ولها دور أساسي في تحصين الجبهات الداخليه ولا تستفز الناس في حياتهم فاي موضوع واي تغيير يمس الناس لا يأتي بالقوة بل بالاقناع والتوجيه والإرشاد والتعاون الفعال من خلال اعلام فعال ومهني وتعليم عام وعالي قوي وقوى ناشطه مجتمعيا إعلاميا وعبر قنوات تواصل اجتماعي مهنيه والتفاعل مع المجتمعات المحليه بفن وإقناع وتاثير

والاستماع إلى الرأي والرأي الاخر وليس عيبا لاي إدارة تنفيذه ناجحه واثقه التراجع عن قرارات قد تستفز الناس بل قوة لها والمهم بقاء الجبهات الداخليه قويه متينه متماسكه وقوية بين النظام والشعب

حمى الله الاردن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين

وحمى الله عالمنا العربي والإسلامي وفلسطين “ودرتها القدس “واهلها وان يتحقق السلام والأمن والاستقرار في الإقليم