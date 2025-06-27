ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية

وطنا اليوم:ارتفع عدد الأردنيين الذين غادروا البلاد لغايات السياحة بنسبة 3 % خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الأرقام، فإن أعداد السياح ارتفع خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بمقدار 18.1 ألف مسافر لتصل إلى 647.5 ألف مواطن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد المسافرين الأردنيين قرابة 629.4 ألف مسافر بهدف السياحة، بحسب الغد.

وسافر خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 118.9 ألف مسافر أردني بنسبة مقاربة للشهر نفسه من العام الماضي.

وأكدت جمعية وكلاء السياحة والسفر في وقت سابق، أن الوجهات السياحية المفضلة للسياح الأردنيين هي مصر بالدرجة الأولى ومن ثم تركيا بمختلف مناطقها.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، بنسبة 6.5 % ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعا خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبته 12.8 %، ويصل إلى 646.0 مليون دولار