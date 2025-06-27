بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية

ساعة واحدة ago
ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية

وطنا اليوم:ارتفع عدد الأردنيين الذين غادروا البلاد لغايات السياحة بنسبة 3 % خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب الأرقام، فإن أعداد السياح ارتفع خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بمقدار 18.1 ألف مسافر لتصل إلى 647.5 ألف مواطن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد المسافرين الأردنيين قرابة 629.4 ألف مسافر بهدف السياحة، بحسب الغد.
وسافر خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 118.9 ألف مسافر أردني بنسبة مقاربة للشهر نفسه من العام الماضي.
وأكدت جمعية وكلاء السياحة والسفر في وقت سابق، أن الوجهات السياحية المفضلة للسياح الأردنيين هي مصر بالدرجة الأولى ومن ثم تركيا بمختلف مناطقها.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، بنسبة 6.5 % ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعا خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبته 12.8 %، ويصل إلى 646.0 مليون دولار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

سندويتشات الجمعة

11:42

وفاة شاب إثر تعرضه للطعن في البيادر

11:37

إزالة اسم وزير أسبق من أحد ميادين إربد يغضب عشيرته

11:27

منتجاتهم منبوذة.. اتساع مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أوروبا

11:14

أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

11:07

الصين تؤكد التوصل إلى تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

11:04

لمشتركي الضمان؛ ( 180 ) اشتراكاً وتحصل على راتب تقاعد الشيخوخة

10:31

النائب عوني الزعبي لوزير المياه: الناس في الرمثا عطشى

10:24

وفيات الجمعة 27-6-2025

10:13

الجناح الأردني يتصدّر رضا الزوار في “إكسبو 2025” – إشادة واسعة بهيئة تنشيط السياحة

10:09

كتلة هوائية حارّة تؤثر على الأردن الجمعة

09:46

اتفاق كبير يشمل غزة.. تفاصيل أحدث مكالمة بين ترامب ونتنياهو

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025