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وفاة شاب إثر تعرضه للطعن في البيادر

ساعتين ago
وفاة شاب إثر تعرضه للطعن في البيادر

وطنا اليوم:توفي شاب في العشرينات من عمره، مساء الخميس، في منطقة البيادر – وادي السير، إثر تعرضه للطعن بأداة حادة في منطقة الصدر، على خلفية خلاف شخصي.
وقال مصدر أمني إن فرق الإسعاف نقلت جثة الشاب إلى مركز الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط الأداة المستخدمة، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.


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