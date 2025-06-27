إزالة اسم وزير أسبق من أحد ميادين إربد يغضب عشيرته

وطنا اليوم:أعربت عشيرة الدلقموني عن استنكارها من قرار بلدية إربد الكبرى، بعدما ازالت اسم الوزير الأسبق وأحد رجالات الأردن في خمسينيات وستينات القرن الماضي فضل دلقموني، من أحد ميادين المدينة.

وقالت العشيرة في بيان لها إنّ الدلقموني أحمد الرموز التاريخية في إربد، واستبدال اسمه باسم ميدان “الحرمين” رغم التقدير العميق لما يرمز له الاسم الجديد الا انه صعب للغاية.

وأكدت العشيرة أنّ فقيدها فضل الدلقموني له دور كبير ومؤثر إلى جانب رئيس الوزراء رئيس الوزراء الشهيد وصفي التل، حيث شارك معه في العديد من المبادرات الوطنية التي خدمت المواطنين وعززت من مسيرة التنمية في المملكة. إن محو اسمه اليوم يعد إغفالاً لإسهاماته الجليلة وتضحيته في سبيل رفعة الوطن.

ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة هذا القرار، والتأكيد على أهمية صون الهوية المحلية والتاريخية للمدينة، بما يعكس الوفاء لأبنائها الذين تركوا بصمات خالدة في مسيرتها.

وأكدت إيمانها بأن تاريخ المدن لا يُمحى بتغيير الأسماء، بل يُحفظ بالاعتراف والعرفان، وأن استعادة اسم ميدان فضل الدلقموني هو أقل ما يقدم تقديراً لذكرى من جادوا بوقتهم وجهدهم في خدمة وطنهم