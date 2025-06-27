الصين تؤكد التوصل إلى تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

وطنا اليوم:أعلنت الصين الجمعة أنها أكّدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن “سترفع القيود” المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بـ “مراجعة” السلع الخاضعة لضوابط تصدير.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين تأمل أن تلتقي الولايات المتحدة معها في منتصف الطريق”، مشدّدا على أهمّية “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة على نحو سليم ومستقرّ ومستدام.