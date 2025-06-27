النائب عوني الزعبي لوزير المياه: الناس في الرمثا عطشى

وطنا اليوم:وجه النائب عوني الزعبي نداءً إلى وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، يطالبه فيه بحل ازمة المياه الخانقة في لواء الرمثا.

وقال الزعبي في منشوره له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الواقع مأساوي في المدينة والقرى التابعة للواء، والمواطن يضطر لشراء صهاريج المياه على نفقته الخاصة، رغم أنّ المياه ليست ترفًا.

وتابع أنّ المواطن في سهل حوران لا تصله المياه إلا مرة كل ثلاثة أسابيع، وأحسنهم حالًا لا يحصل على الحد الأدنى من حاجته المائية، ويضطر لدفع أثمان إضافية لتأمين مياه الشرب والاستخدام.

وبين أنّه آن الأوان أن يكسر الوزير صمته ويغادر المقعد المريح، إذا لم يلبي مطالب العطشى.

وتاليًا نص المنشور:

معالي وزير المياه المحترم،

في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة مياه خانقة تطال كل بيت في مدينة الرمثا ولوائها ، وفي ظل واقع مأساوي أصبح فيه المواطن مضطراً لشراء تنكات المياه على نفقته الخاصة، رغم أنه من المفترض أن تكون المياه حقاً لا ترفاً ، نراك لا تزال تمارس مهامك دون مسوولية ، بعيداً عن هموم الناس واحتياجاتهم.

معالي الوزير،

هل تعلم أن المواطن في سهل حوران – أحد أكثر المناطق تضرراً – لا تصله المياه إلا مرة كل ثلاثة أسابيع؟ وهل تعلم أن “أحسنهم حالاً ” من السكان، لا يحصل على الحد الأدنى من حاجته المائية، ويضطر لدفع أثماناً إضافية لتأمين مياه الشرب والاستخدام؟

أدعوك اليوم، لا بل أطالبك، أن تقتدي برئيسك وتنزل إلى الميدان، وتزور الرمثا ولواءها، لتسمع من الناس مباشرة، وتطلع على معاناتهم، لا أن تعتمد على تقارير مكتبية “منمّقة” لا تعكس شيئاً من الواقع. فالميدان لا يكذب، والمواطن لا يلفّق، والحقيقة أبلغ من كل تبرير.

لقد آن الأوان أن تكسر صمتك وتغادر مقعدك المريح، اذا لم تلب مطالب العطشى وتنزل إلى الشارع لترى كيف يُترك الناس في معاناة يومية من أجل نقطة ماء في وطنهم، وفي ظل دولة يفترض أن أولى أولوياتها كرامة المواطن وحقه في الحياة.

اليوم نطالبك بحضور حقيقي، وقرارات حقيقية، وحلول حقيقية.

معالي الوزير،

الناس عطشى… والمياه لا تُدار من فوق ..!