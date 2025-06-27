كتلة هوائية حارّة تؤثر على الأردن الجمعة

وطنا اليوم:تؤثر على الأردن كتلة هوائية حارة بحيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الأردن السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (4-5) درجات مئوية، مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق، وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت، ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة الأحد، ويبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.