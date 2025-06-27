الجفاف يهدد الأمن الغذائي بسوريا والحكومة تبحث عن حلول

وطنا اليوم:في خضمّ جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدّد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام.

وتضرّر قرابة 2,5 مليون هكتار تقريبا من المساحات المزروعة بالقمح من جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، مما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع الحرب عام 2011.

وتقول مساعدة ممثل الفاو في سوريا هيا أبو عساف إن الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي تعد “الأسوأ منذ قرابة 60 عاما”.

وأثّرت تلك الظروف على قرابة 75% من المساحات المزروعة والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني.

وشهدت سوريا موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف؛ وجراء ذلك، “تضرّر وتأثّر قرابة 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقلّ بنسبة 30 إلى % ” من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات الفاو.

وتنبّه أبو عساف إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2,5 إلى 2,7 مليون طن، ما من شأنه أن “يضع حوالي 16,3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سوريا هذا العام”.

وقبل اندلاع الحرب في العام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 مليون طن سنويا، لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من روسيا.