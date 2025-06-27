انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن

وطنا اليوم:تنطلق الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى نهاية آب المقبل في جميع المحافظات.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.

وستُقام هذه الفعاليات التي تتسم بكونها ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية في عدد من المواقع وهي المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمّان، مدينة الأمير محمد للشباب وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وفي ساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق، ومدينة الأمير هاشم في مأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة لمركز الزوار في البترا، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.

وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن مهرجان صيف الأردن، الذي تقام فعالياته على امتداد المحافظات يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في مدينة عمّان، والمحافظات بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهم.

وأكد الرواشدة أن المهرجان يمثل مناسبة ثقافية فنية وسياحية، وهو جزء من الصناعات الثقافية، ويشكل مساحة وشرفة لتقديم الفنان الأردني والمبدع الأردني الذي أثبت حضوره فنيا على المستوى المحلي والعربي، باللون الغنائي الأردني المتنوع والمتميز بموسيقاه وألحانه وكلماته العذبة.

ويسعى المهرجان بحسب وزير الثقافة الرواشدة إلى توفير برنامج من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة للمواطنين، لافتا أن المهرجان الذي تأسس عام 2019 يسعى إلى نشر الفرح للأسر والأطفال من خلال الأجواء الاحتفالية والكرنفالية التي تحتفي بالثقافة الأردنية ومفرداتها المتنوعة.