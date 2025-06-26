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بلدية إربد تستجيب لملاحظات المواطنين وتنظف دوار الثقافة

26 يونيو 2025
بلدية إربد تستجيب لملاحظات المواطنين وتنظف دوار الثقافة

وطنا اليوم:استجابت بلدية إربد الكبرى لعدد من الملاحظات التي وردتها من المواطنين حول إلقاء نفايات عشوائية ومخلفات تجارية في حرم دوار الثقافة وسط المدينة.
وعلى الفور، قامت كوادر مديرية النظافة العامة في البلدية بحملة تنظيف شاملة، أزالت خلالها جميع النفايات والمخلفات، وتم تنظيف حرم الميدان بالكامل، وذلك في إطار حرص البلدية على المصلحة العامة وجمالية المدينة.
وتؤكد البلدية على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الحفاظ على نظافة المدينة والالتزام بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك للمساهمة في إظهار إربد بصورة حضارية تليق بها.
الى ذلك واصلت بلدية إربد الكبرى اليوم الخميس، أعمال التعبيد في عدد من الأحياء داخل منطقة حوارة.
وتشمل الأعمال الجارية تعبيد الشوارع المتضررة وصيانة الطرق، وذلك ضمن خطة البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتسهيل حركة المرور في المنطقة.
وأكدت البلدية أن كوادرها تعمل “بدون توقف” لتحقيق هدفها بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددة على التزامها بتطوير وتحسين كافة مناطق المدينة بما يخدم الصالح العام.


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