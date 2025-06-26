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بلدية إربد تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها

26 يونيو 2025
بلدية إربد تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها

وطنا اليوم:قال مدير الحدائق في بلدية إربد الكبرى المهندس قاسم الروسان، إن جميع الحدائق التابعة للبلدية والبالغ عددها 18 حديقة جاهزة لاستقبال الأطفال والأسر خلال العطلة الصيفية.
وأضاف الروسان، اليوم الخميس، أن الحدائق التابعة للبلدية تستقبل نحو 100 ألف زائر أيام الجمع من كل أسبوع، و45 ألفًا يوميًا، حيث تعتبر تلك المرافق متنفسًا لسكان المدينة وزوارها.
وأكد الروسان، أن البلدية قررت تمديد ساعات عمل جميع الحدائق التابعة لها حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بدلا من الساعة الثامنة، لتوفير مساحات ترفيهية أطول للأهالي والزوار خلال فصل الصيف، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي تشهدها الحدائق، خاصة في العطل الرسمية.
وأشار إلى وجود فريقين صباحي ومسائي في جميع الحدائق، وأن عملية صيانة مستمرة ودورية لجميع الألعاب والمرافق في الحدائق، تشمل فحص وتأهيل الألعاب، وإصلاح المقاعد، وتجديد الإضاءة، وتحسين دورات المياه، بالإضافة إلى أعمال النظافة والصيانة الدورية للمساحات الخضراء، لضمان سلامة الزوار وتوفير بيئة مريحة ونظيفة للجميع.
وأشار، إلى أنه تم توفير نماذج نظام جديدة من الألعاب غير التقليدية في مجال ألعاب الأطفال في عدد من الحدائق، بهدف تغيير نمط الألعاب نحو التفكير والتحفيز وتشجيع روح المغامرة.


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