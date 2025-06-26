تعديل مؤقت على ساعات عمل جسر الملك حسين الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين، وذلك خلال الفترة من الأحد 29 حزيران ولغاية الخميس 3 تموز 2025.

وأوضحت الإدارة، أن ساعات العمل خلال هذه الفترة ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وتشمل جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر.

ودعت الإدارة المسافرين إلى ترتيب مواعيد سفرهم، بما يتناسب مع هذه التعديلات، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة الحركة وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين