وطنا اليوم:قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، إنه تم ضبط شاحنة تسببت بتلف 15 كم من الطريق الصحراوي، بدعوى إتلاف ممتلكات عامة.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، إن سائق الشاحنة واصل القيادة بعد تلف أحد الإطارات، على الرغم من توقيفه من قبل إحدى الفرق الميدانية التابعة للوزارة، وعرض المساعدة عليه، إلا أنه استمر بالمسير، معرضًا أجزاء من الطريق للتلف.

وبينت الوزارة، أنه تم ضبطه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وحجز الشاحنة، مضيفة، أنه سيتم التعامل مع السائق حسب الأصول وإحالته للقضاء بدعوى إتلاف ممتلكات عامة.