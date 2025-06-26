القبة الحرارية تتعاظم بالخليج وتنذر بتسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في أوروبا

وطنا اليوم:قبة حرارية غير مسبوقة تضرب أوروبا، وفي التفاصيل ففي مشهد يختزل فصول التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، اجتاحت قبة حرارية شديدة مناطق واسعة من فرنسا، الثلاثاء 25 يونيو 2025، ما أدى إلى تسجيل درجات حرارة غير معتادة تجاوزت عتبة الـ41 درجة مئوية، وتحديدًا 41.5° في جبال البرانس الشرقية، في سابقة تُنذر بما هو قادم.

بحسب بيانات الأرصاد الجوية الفرنسية، فقد تم تحطيم 17 رقمًا قياسيًا في درجات الحرارة لشهر يونيو، في مدن ومناطق اعتادت سابقًا على طقس معتدل في مثل هذا التوقيت من السنة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الموجة ليست سوى بداية لسلسلة من الأيام اللاهبة، إذ يُتوقع أن تتحول هذه الحرارة القصوى إلى حدث شبه يومي انطلاقًا من يوم السبت المقبل، مع استمرار تأثير القبة الحرارية حتى معظم أيام الأسبوع القادم.

موجة حر إفريقية تشعل غرب أوروبا

وما يزيد الوضع تعقيدًا هو قدوم موجة حرّ جديدة من شمال إفريقيا، يُتوقع أن تضرب الأجزاء الغربية من القارة الأوروبية خلال الأيام القادمة، وتحديدًا إسبانيا والبرتغال، حيث من المرتقب أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر في عدد من المناطق، ما قد يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية.

قبة حرارية وتحذيرات من المخاطر المصاحبة

السلطات الصحية والبيئية في الدول الأوروبية المعنية أطلقت تحذيرات عاجلة للمواطنين والسياح على حد سواء، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة. وتوصي بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة، والإكثار من شرب الماء، والابتعاد عن النشاطات البدنية الشاقة.

انعكاسات مناخية مقلقة

المراقبون يعتبرون هذه الظواهر الجوية دليلاً إضافيًا على التسارع الخطير لتغير المناخ العالمي، مؤكدين أن موجات الحرّ لم تعد أحداثًا استثنائية، بل بدأت تتحول إلى واقع متكرر، ما يفرض على الحكومات والمجتمعات ضرورة التحرك الجاد نحو حلول مناخية مستدامة.

وتُظهر آخر مخرجات النماذج الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي تعاظم تأثير المرتفع الجوي شبه المداري وتمددِه شمالاً، ليغطي مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى تشكّل ما يُعرف بـ”القبة الحرارية”، وهي ظاهرة مناخية تعمل على زيادة تسخين الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض وتحويلها إلى كتل شديدة الحرارة ذات مركز لاهب.

القبة الحرارية تؤثر على شمال الجزيرة العربية

وبحسب التوقعات، يُتوقع أن تتأثر كل من العراق، الكويت، شرق السعودية، المناطق الداخلية من الإمارات وسلطنة عُمان بهذه الكتلة الهوائية الحارّة، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات، وقد تقترب من عتبة الـ50 درجة مئوية، بل وربما تتجاوزها في بعض المناطق الصحراوية من وسط وجنوب العراق وأجزاء من الكويت مطلع الأسبوع

ليالٍ خانقة وأجواء غير مريحة

ولا تقتصر آثار الكتلة الحارّة على ساعات النهار فحسب، بل يُتوقع أن تكون الأجواء خلال ساعات الليل حارة إلى خانقة في مختلف المناطق، نتيجة استمرار تأثير القبة الحرارية، التي عادةً ما تبلغ ذروتها خلال شهري يوليو وأغسطس في مثل هذا الوقت من العام.

وتعتبر القبة الحرارية من أبرز الظواهر المناخية الصيفية في المنطقة، إذ تؤدي إلى احتباس الكتل الهوائية الحارة بالقرب من سطح الأرض ومنعها من التبدد، ما يزيد من الإحساس بالحرارة ليلاً ونهاراً.

تنبيه مهم: يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وشرب كميات كافية من السوائل، خصوصًا للفئات الأكثر تأثراً بالحرارة كالأطفال وكبار السن.

والله أعلم.