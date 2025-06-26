ترامب: الإيرانيون لطفاء للغاية.. قالوا: سنطلق الصواريخ هل الساعة الواحدة مناسبة؟

وطنا اليوم:أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن تفاصيل غير مسبوقة حول اتصال مزعوم بين إيران والولايات المتحدة قبل استهداف قاعدة “العديد” الجوية في قطر.

في تصريحاته على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي قال ترامب: “كان الإيرانيون لطيفين جداً، أعطونا تحذيراً قالوا فيه: سنطلق النار على قاعدة العديد في قطر، هل الساعة الواحدة مناسبة؟ قلت حسناً، وأخلى الجميع القاعدة، ولم يصب أحد”.

وأضاف ترامب، “من بين الصواريخ الـ14 عالية التقنية التي أطلقت على القاعدة، تم إسقاطها جميعاً باستخدام معداتنا الدفاعية”.

أثارت تصريحات ترامب موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد النشطاء: “تصريح غامض بدون دليل… بأي وسيلة تم الاتصال؟”، بينما رأى آخر أن ترامب يحاول تضخيم دوره قائلاً: “إنه أمر بإخلاء القاعدة، كأنه يحسب خطواته بدقة”.

واكتفى بعض المستخدمين بإعادة نشر مقاطع فيديو لترامب وهو يدلي بهذه التصريحات.

وكشفت قيادات الجيش الأميركي، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية، مؤكدين أن العملية كانت من أعقد المهام العسكرية التي نفذها الجيش الأميركي في تاريخه، وأنها أسفرت عن نتائج “حاسمة” فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، الخميس، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كاين، إن القوات الأميركية قامت بإخلاء قاعدة العديد الجوية في قطر، بشكل استباقي، قبل تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن العملية تمت “بناء على طلب ومتابعة مباشرة من الرئيس دونالد ترامب”.

كانت إيران قد أطلقت الاثنين الماضي دفعة من الصواريخ على قواعد أميركية في قطر والعراق، في أعقاب الهجوم الأميركي الذي استهدف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني حينها عن بدء عملية “بشائر الفتح” ضد قاعدة “العديد”.