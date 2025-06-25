ترامب: فوردو دُمّرت بالكامل .. والموساد عاين الأضرار ميدانيا

وطنا اليوم:واجه الرئيس الأمريكي دونالد انتقادات من داعميه في إسرائيل إثر كشفه عن وجود عملاء للموساد في منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وقال ترامب إن هؤلاء العملاء اكتشفوا الدمار الذي حل بالمنشأة بأنفسهم، في إطار التدليل على قوة الضربة الأمريكية للمنشأة، وذلك ردًا على تقرير مخابراته المثير، الذي شكك بتأثير الضربة الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 14، فجر ترامب مفاجأة كبيرة، وقال إنه سيصدر تقريرا رسميا بخصوص ذلك قريبًا.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعبرية، في الهجوم على ترامب، الذي يعلق الإسرائيليون لافتات شكر له في الشوارع، ويصلون له لدوام حكمه.

وجاء الهجوم على ترامب بعد كشفه عن عناصر الموساد في هذه المناطق الخطيرة من الأراضي الإيرانية، مما يعرضهم للخطر ويفشل عملياتهم المستقبلية.

وقال موقع “بحداري حريديم” العبري، إن تصريحات ترامب بشأن فوردو لاقت اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية، مع التلميح الواضح بأن إسرائيل كان لديها عملاء أو أفراد ميدانيون داخل أحد أكثر المواقع الأمنية حراسة في إيران، داخل عمق الجبل، بعد الهجوم الأمريكي، في عملية معقدة كما يبدو.

ووفق التقرير العبري الرافض للترويج الأمريكي، يقع موقع فوردو في أعماق الجبال قرب مدينة قم، وقد استخدمته إيران لتخصيب اليورانيوم المتقدم تحت حراسة أمنية مشددة.

ويشير اختراق الموقع، بحسب التقرير، حتى لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية، إلى قدرة عملياتية غير عادية.

وردد ترامب هذه التصريحات المثيرة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في لاهاي، مؤكدًا أن عملاء الموساد بعدما زاروا الموقع، قيموا الدمار على أنه كامل.

وعلق سكرتير الحكومة الإسرائيلية يغال فوكس بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول دخول عملاء للموساد منشأة فوردو بعد استهدافها: “لا أتحكم بتغريدات ترامب”.