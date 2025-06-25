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الملك يبحث مع الرئيس العراقي سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

5 ساعات ago
الملك يبحث مع الرئيس العراقي سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، بحثا خلاله سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والعمل الفاعل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة، وصولا للتهدئة الشاملة.
ونبه جلالة الملك، خلال الاتصال، إلى تبعات التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس، على أمن المنطقة واستقرارها.


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