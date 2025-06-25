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اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان

25 يونيو 2025
اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الأمريكي روهيت نيبال.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تهم القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بالتدريب والتأهيل المشترك وتبادل الخبرات.
حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية


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