بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

اتفاق سوري – أردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل على الحافلات في كلا الاتجاهين

25 يونيو 2025
اتفاق سوري – أردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل على الحافلات في كلا الاتجاهين

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، يقضي بإلغاء ضريبة الديزل المفروضة على الحافلات السورية والأردنية الداخلة إلى أراضي البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إلغاء رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولارًا أمريكيًا، والذي كان مفروضًا على الحافلات السورية الداخلة إلى الأردن.
وأوضحت الهيئة أن الإلغاء أصبح متبادلًا، إذ لن تُفرض الضريبة على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى سوريا، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين الشقيقين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لتذليل العقبات أمام حركة التنقل، وتسهيل الإجراءات، بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:50

الذنيبات يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد أهمية الإعلام الوطني في دعم التنمية وتعزيز الثقة بالمؤسسات

20:46

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها

20:39

وفاة قائد في الحرس الثوري الإيراني بعد أسبوع من استهدافه

20:29

الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز الطبيعي المستخدم لغايات التوليد

20:03

شاهد : مسافر إسرائيلي يحاول قتل طفل أفغاني في مطار روسي

19:47

ترامب: فوردو دُمّرت بالكامل .. والموساد عاين الأضرار ميدانيا

19:28

الوطني للمناهج ينهي المرحلة الثانية من تطوير كتب الإنجليزي

19:16

راصد: 59٪ من المواطنين يرون أن المجالس البلدية عاجزة أو غير فاعلة في تقديم الخدمات

19:05

الملك يبحث مع الرئيس العراقي سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

19:03

القوات المسلحة: التعامل مع 156 طائرة مسيرة و107 رؤوس حربية و132 صاروخا خلال التوتر الإقليمي الأخير

18:03

العيسوي يلتقي وفدين من طلبة الجامعة الأردنية وأبناء ماحص

16:57

الأمانة: تحسينات مرورية على شارع عاكف الفايز – البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

وفيات
وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025