اتفاق سوري – أردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل على الحافلات في كلا الاتجاهين

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، يقضي بإلغاء ضريبة الديزل المفروضة على الحافلات السورية والأردنية الداخلة إلى أراضي البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إلغاء رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولارًا أمريكيًا، والذي كان مفروضًا على الحافلات السورية الداخلة إلى الأردن.

وأوضحت الهيئة أن الإلغاء أصبح متبادلًا، إذ لن تُفرض الضريبة على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى سوريا، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين الشقيقين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لتذليل العقبات أمام حركة التنقل، وتسهيل الإجراءات، بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية