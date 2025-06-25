الحبس سنتين لطالب توجيهي هدد سائق تاكسي وسرقه تحت التهديد

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان الأربعاء حكمًا بالسجن لمدة سنتين على طالب في مرحلة الثانوية العامة “التوجيهي”، بعد إدانته بتهمة السرقة تحت التهديد باستخدام أداة حادة “موس” ضد سائق تاكسي في العاصمة عمّان.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الطالب باستقلال مركبة أجرة، قبل أن يُشهر أداة حادة في وجه السائق ويهدده، ويقوم بسرقة مبلغ مالي كان بحوزة السائق، ثم يفر من المكان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد فترة وجيزة من الحادثة، وتمت إحالته إلى القضاء، حيث أدانته المحكمة بالتهم المسندة إليه، وقررت حبسه لمدة سنتين وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت المحكمة في قرارها على خطورة الفعل المرتكب، خصوصًا أنه جاء من شاب في مرحلة دراسية حساسة، مما يستدعي الردع العام والخاص لحماية المجتمع