رئيس الوزراء: عجلة الحياة لن تتوقف بسبب الأزمات والمغامرات التي تزعزع أمن المنطقة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء اليوم الأربعاء، أننا أقوياء بقيادتنا وبشعبنا وبجيشنا ومؤسساتنا الأمنية، رغم كل ما تشهده المنطقة من ظروف وأزمات.

وقال رئيس الوزراء: اعتدنا أن نبني هذا الوطن وأن نمضي وسط أعتى العواصف رغم كل الصعاب بكل ثقة، وبحكمة قيادتنا الهاشمية وعزيمة هذا الشعب الكريم.

وأضاف رئيس الوزراء: لن تكون الأزمات سبباً أو حجة للحكومة لتعطيل عملنا وتأدية واجبنا وتقديم كل ما نستطيع لخدمة أبنائنا وبناتنا.

وبين أن: عجلة الحياة لن تتوقف بسبب الأزمات والمغامرات التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ولسنا طرفاً في هذه الصرعات وما تؤدي إليه من مآسي ولن نكون، مشيرا إلى أن أمن الأردن والأردنيين وحماية استقرار بلدنا وازدهاره، لا يتقدم عليه شيء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن واجهَ على مدى عقود تحديات استراتيجية وأمنية خارجية، كانت على الدوام استثنائية وغير مسبوقة، لكن هذه الأزمات لم توقف مسيرة هذا البلد، وزادتنا قوةً وتماسكاً وحرصاً على هذا الحمى الغالي بحكمة قيادته الهاشمية، وقوَّةِ جبهتنا الداخلية، وتجنبنا الفوضى والصراعات التي كان ثمنها دماء الأبرياء وانهيار دول ومجتمعات.

وقال رئيس الوزراء أن العالم نسي غزة في ظل الظروف الراهنة، مع أن ضحاياها من المدنيين الأبرياء خلال الأسابيع الماضية تجاوز كل ضحايا الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والمناوشات التي شهدناها رغم خطورتها على أمن المنطقة بأسرها.

وبين أن التوحش والتطرف الإسرائيلي مستمر بحق أشقائنا في فلسطين؛ في الضفة وغزة وفي القدس ومقدساتها، وهذا التوحش يجب أن يتوقف، مؤكدا أن حماية أشقائنا ودعم ثبات الإنسان الفلسطيني وصموده على أرضه يبقى الموضوع الأساس للمرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لم يقم أحد بدور وجهد في حث المجتمع الدولي كما قام جلالة الملك طوال ربع القرن الماضي.

وقال: إن السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة أساسه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ودون ذلك ستبقى المنطقة مفتوحة للمزيد من الأزمات والصراعات التي لا تنتهي.