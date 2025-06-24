الرواجيح يعلن عن شراء قطعة أرض لغايات انشاء صالة متعددة الأغراض في منطقة الفيصلية وطرح عطاء انشاء صالة في منطقة ماعين بكلفة 300 الف دينار

وطنا اليوم – اعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح أن مجلس بلدية مادبا الكبرى قد قرر الاعلان عن شراء قطعة أرض لغايات إقامة صالة متعددة الأغراض في منطقة الفيصلية بالإضافة إلى طرح عطاء لإنشاء قاعة ماعين بكلفة 300 الف دينار وذلك بالتعاون مع مجلس المحافظة.

وأكد الرواجيح بأنه من المتوقع المباشرة بالبناء لصالة الفيصلية بعد الانتهاء من إجراءات الاستملاك التي تسير وفق الإجراءات القانونية وبشكل مستعجل.

وأضاف الرواجيح أن المباشرة بأعمال البناء لقاعة ماعين والمنشية ستتم خلال أيام قليلة وبعد الانتهاء من الإجراءات

وبارك الرواجيح هذا الإنجاز لأهالي المناطق والذي سينعكس على خدمة الأهالي في المنطقة وتوفير مكان للمناسبات والأنشطة المتنوعة.