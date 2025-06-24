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ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

دقيقة واحدة ago
Black smoke rises from an Israeli airstrike on the outskirts of Aita al-Shaab, a Lebanese border village with Israel in south Lebanon, Saturday, Nov. 4, 2023. The Lebanon-Israel border has been the site of regular clashes between Israeli forces on one side and Hezbollah and Palestinian armed groups on the other since the beginning of the Israel-Hamas war. (AP Photo/Hussein Malla)

وطنا اليوم:استشهد 3 مواطنين، إثر غارة جوية نفذها الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، استهدفت سيارة على طريق كفردجال في منطقة النبطية بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق بجنوب لبنان، على علو متوسط.


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