ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد 3 مواطنين، إثر غارة جوية نفذها الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، استهدفت سيارة على طريق كفردجال في منطقة النبطية بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق بجنوب لبنان، على علو متوسط.