جامعاتنا الوطنيه بين التصنيف والنشر (١)

بقلم د. مصطفى عيروط

في الوقت الذي يسود الفرح والاعتزاز والتنافس في اعلانات أو اعلام أو احتفالات داخليه في جامعات وطنيه من عامه وخاصه أو تهاني فإنه من الواضح والمعلن بتقدم جامعات وطنيه من عامه وخاصه في نتائج تصنيف كيو اس لعام ٢٠٢٦- وهي الجامعه الاردنيه ٣٢٤ عالميا وجامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن فئة ٤٠١-٥٠٠ عالميا اي من اول ٥٠٠جامعه على مستوى العالم وجامعة عمان الاهليه من اول الف جامعه عالميا ضمن فئة ٧٠١-١٠٠٠ والأولى على الجامعات الخاصه وجامعة البلقاء التطبيقيه كجامعة وطن لأن كلياتها منتشره في جميع أنحاء الوطن وانجزت ونجحت خلال السنوات الاربعه الماضيه في تراكم إنجازات فيها وجامعات أخرى عامه وخاصه كالجامعه الهاشميه وجامعة الشرق الأوسط وجامعة مؤته وجامعة فيلادلفيا وجامعة جدارا وجامعة ال البيت وجامعة الزيتونه وجامعة جرش وجامعة الحسين بن طلال وجامعة اليرموك وجامعة الزرقاء وجامعاتنا بما تعلن عن التصنيفات فهي متقدمه عالميا ونعتز بها جميعا وبأي إنجاز اردني عام أو خاص ومن الأهمية التذكير بأن تصنيف “كيو اس السنوي تديره شركة

“كواكواريلي سيمو ندز وهي شركه بريطانيه متخصصه في مجال التعليم العالي (QuacquarelliSymonds) ولم اتمكن من الوصول إلى معلومات من الانترنت حول أرباحها السنويه كونها كما يبدو وكما هو موجود عنها في الانترنت فهي شركه خاصه ويشتهر هذا التصنيف بكونه اكبر ثلاثة تصنيفات عالميه للجامعات إلى جانب تصنيف شنغهاي الذي دخلته اول جامعه اردنيه على مستوى البحث العلمي وهي أم الجامعات الجامعه الاردنيه التي تنجز من اداره فاعله ومنجزه وكفاءه وتايمز للتعليم العالي وتتقدم فيه جامعات اردنيه عامه وخاصه وهو تصنيف سنوي ويعتمد تصنيف “Qs”

على ستة معايير رئيسيه

١-السمعه الاكاديميه ٤٠%

٢-سمعة الجامعه بين أصحاب العمل ١٠٪

٣ -نسبة اعضاءهيئة التدريس إلى

الطلاب ٢٠٪

٤- الاستشهادات البحثيه لكل عضو هيئة تدريس ٢٠٪

ه-نسبة الطلاب الدوليين ٥٪

٦-نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين ٥٪

في حين التذكير بأن

سكوبس (Scopus)، هي قاعدة بيانات عالمية وتتبع . دار النشر التي تدير سكوبس هي Elsevier. وتقدر أرباحها الصافيه لعام ٢٠٢٢ أكثر من ٢مليار جنيه استرليني ويعمل فيها ولها حوالي ٨٢٠٠

وهناك إدارات جامعيه من تشترط خطيا إلى الترقيه أو النقل من فئة إلى أخرى أو تجديد العقود او المشاركه في المناقشات في الدراسات العليا أو شرط الطلبه لمناقشة رسائلهم النشر في ” scopus

ورا يي بناء على ما اسمعه واضعا الاقتراح أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان و معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة ومعالي وزير الماليه السيد عبدالكريم الشبلي العتوم ومحافظ البنك المركزي السيد عادل شركس وأجهزة الدوله التي لها علاقه وقد أكون مخطئا فاعتذر

١” اقترح تشكيل لجنه من أجهزة الدوله دراسة ما يدفع ماديا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات سواء من دخلهم أو بدعم من اي جامعة يعملون فيها كجزء من موازنة البحث العلمي في أي جامعه وبالمناسبة البحث العلمي يعفى من ضرائب الجامعات الخاصه وبالتالي حصر ما يدفع مقابل النشر في سكوبس وغيرها حتى من أي جمعيه لها مجله قد تنشر أبحاثا واعتقد بأن اللجنه قد تتوصل إلى مبالغ عاليه وقد تكون في الملايين تحول الخارج من أجل النشر في سكوبس ونحن نعاني من تحديات

٢ – اقترح من اللجنه أن تم تشكيلها الاستماع الى الرأي والرأي الآخر حول التصنيفات وان وجدت التكاليف الماديه والسباق نحوها ونحن نعاني من تحديات

٣- اقترح من اللجنه دراسة اثر التقدم في التصنيفات وهل لها دور في استقطاب الطلبه من الخارج في كل جامعه عامه او خاصه ؟وهل لها دور في زيادة نسب التشغيل للخريجين ؟وهل هناك اثر لنتائج الأبحاث التي تنشر في سكوبس في التقدم العلمي والتنميه في الاردن ؟

٤-اقترح دراسة اسباب تربع الجامعات التاليه العالميه على اول عشر جامعات التي في رأيي جعلت من التفوق في التصنيفات نتيجه وليس هدفا اي طورت أكاديميا وإداريا وخدماتيا وتفاعلا مع المجتمع وخدمته ونسب التشغيل العاليه للخريجين ومن يتابع يجد بأن هذه الجامعات نجحت في الابتكار من خلال مجموعات بحثيه فيها ولم اطلع أو لم اعثر أو لم اسمع على وجود أي ضغط أو طلب لأعضاء هيئة التدريس في ضرورة النشر في أي مكان بل تشجع وتدعم البحث العلمي ماديا ومعنويا ولهذا تجد ابتكارات عالميه منها ولم يتسابق أعضاء هيئة تدريس فيها للنشر بأنهم من ضمن اول ٢٪من الباحثين والذي يعلن البعض عن نفسه في جامعات عليه أن يبرز اثر بحثه أو أبحاثه على التنميه وخدمة المجتمع واليوم من السهل الوصول الى الحقيقه والمعلومات موجوده على الانترنت في عالم الغرفه الصغيره أو من خلال الذكاء الصناعي واليكم الجامعات العشر الأولى عالميا اي

“”أفضل اول جامعات عالميًا وفقًا لتصنيف QS لعام 2025 هي: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إمبريال كوليدج لندن، جامعة أكسفورد، جامعة هارفارد، جامعة كامبريدج، جامعة ستانفورد، المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH)، جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، كلية لندن الجامعية (UCL)، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)”

وظهر مؤخرا(Ri2) ما يطلق عليه المؤشر الجديد للنزاهه البحثيه والذي يصنف الجامعات إلى خمس فئات تبدأ من منخفضه المخاطر وتنتهي بعالية المخاطر ذو إشارة حمراء ويعتمد على عاملين في خطر السحب اي كم ورقه بحثيه نشرت من الجامعه وتم سحبها من المجلات بعد النشر لسبب ما والثاني يعتمد على كميه عدد الاوراق البحثيه التي نشرت لجامعه ما وتم نشرها في مجلات ضعيفه أو تم سحب المجله من قواعد البحث الاكاديميه الموثوقه

واعتقد بان ما نشر حول جامعات وطنيه من عامه وخاصه ينافي الحقيقه التي اعرفها ويعرفها غيري وانقل الحقيقه وذلك لحرص هذه الجامعات على التدقيق و المتابعه للبحث العلمي ومرور اي بحث من لجنة البحث العلمي على مستوى القسم ولجنة البحث العلمي على مستوى الكليه ولجنة البحث العلمي في عمادات الدراسات العليا والمحكمين ونسب الاستلال ولهذا اعتقد بأن ما نشر حول جامعات عامه وخاصه اردنيه وعربيه ينافي الحقيقه ولا يجوز التشهير لجامعات عامه وخاصه اردنيه أو عربيه واعتقد بان ما نشر جاء بعد تقدم الجامعات في الاردن ودول عربيه في تصنيفات عالميه وضمن التنافس في الإقليم على التصنيفات والأمر في رأيي يحتاج إلى تدقيق في توجه مبتكر هذا المؤشر الذي لم يكن معروفا والذي في رأيي وان اخطأت فاعتذر قد يدخل هذا ما يسمى المبتكر لمؤشر الجديد النزاهه البحثيه في تنافس مع عاملين أو قائمين أو لهم علاقه في التصنيفات العالميه من نفس وطنه والحقيقه التي اعرفها وغيري بأن النزاهه البحثيه في جامعاتنا الوطنيه من عامه وخاصه عاليه وفيها ضوابط صارمه ونزيهه وموضوعيه ولكن في رأيي تحتاج إلى التركيز أكثر على معالجة ظواهر سلبيه وقضايا تهم المجتمع والتنميه والشراكة الحقيقيه مع القطاع الخاص والتفاعل القوي مع المجتمع والذي لا يتقنه اي شخص وتحتاج الى خبراء في التفاعل المؤثر مع المجتمع والقطاع الخاص وبالتالي هذا في رأيي يحتاج إلى تغييرات اداريه جامعيه جذريه قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز والمتابعة والقدرة القياديه فالجامعات السابقه العالميه وغيرها من جامعات العالم تقدمت وتتقدم بالاعتماد على الكفاءه وهي لكل المناطق في بلدها وليس لمنطقه والعالم والجامعات عالميا ليست لمنطقه وانما موجوده في منطقه وليست مكانا لارضاءات وشعبويات ومحسوبيات وجامعات في العالم تقدمت وتتقدم بإدارات جامعيه ناجحه وهي موجوده لدينا في جامعات عامه وخاصه واعني في الإدارات الجامعيه التي قد تكون في جامعات فيها كفاءه وجامعات أخرى تحتاج إلى تغيير وذلك بدءا من القسم والعماده ونواب الرؤساء والمساعدين والرؤساء ومجالس الأمناء اي الهيكل الاداري في كل جامعه وكلبه وقسم

للحديث بقيه

حمى الله الاردن قيادة ووطنا وشعبا وجيشا عربيا ومصطفويا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين .