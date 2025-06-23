الحنيطي وألغرين يبحثان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الفريق إدوارد ألغرين والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد الفريق ألغرين بالأدوار الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين التي تمتد لعقود طويلة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي البريطاني في عمّان