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الاحتلال يقصف ساعة العد التنازلي لتدمير إسرائيل في طهران

23 ثانية ago
الاحتلال يقصف ساعة العد التنازلي لتدمير إسرائيل في طهران

وطنا اليوم:أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن أحد الأهداف التي استُهدفت في العاصمة الإيرانية طهران خلال الغارات الجوية الأخيرة، كان ما يُعرف بـ”ساعة العد التنازلي لإسرائيل” الواقعة في ساحة فلسطين، والتي كانت تشير إلى موعد “تدمير إسرائيل” عام 2040، وفق التصريحات الرسمية الإيرانية.
وأفادت مصادر عبرية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية نفذت ضربة مباشرة على ما يُعرف بـ”ساعة فلسطين”، في رسالة رمزية ضمن التصعيد العسكري المتواصل مع طهران.
من جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الجوية استهدفت أيضاً قاعدة “رعد 5” في وسط إيران، بالإضافة إلى قاذفتي صواريخ، مشيراً إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق مواقع منصات الإطلاق داخل إيران لرصد أي تهديد جديد.
وشدد المتحدث على أن الهجمات مستمرة في استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، في ظل تصاعد المواجهة المباشرة بين الطرفين


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