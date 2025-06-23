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إفراج تلقائي عن نزلاء في الأردن

6 دقائق ago
إفراج تلقائي عن نزلاء في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
وبحسب تعميم صادر عن الدائرة ، فإن وقف العمل يأتي لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
وواستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:

1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2- قسم التسجيل.

3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف .

6- قسم المحاسبة .

وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
يذكر أن قرار وقف حبس المدين لا يشمل العقود بكافة انواعها واشكالها، والنفقة باشكالها، والقضايا العمالية


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