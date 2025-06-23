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بوتين خلال استقباله عراقجي: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار

15 ثانية ago
بوتين خلال استقباله عراقجي: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار

وطنا اليوم:أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار، وأن زيارة وزير الخارجية الإيراني ستتيح بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن بالشرق الأوسط
وقال بوتين خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم في موسكو: إن “موقف روسيا بشأن تصاعد التوتر حول إيران وإسرائيل معروف جيداً وهو منعكس في بيان وزارة الخارجية الروسية”.
وشدد بوتين على أن “العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار”.
وأكد على أن روسيا تبذل جهودا لتقديم المساعدة للشعب الإيراني
وأضاف الرئيس الروسي أن “زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا ستتيح مناقشة والتفكير في كيفية الخروج من الوضع الراهن في الشرق الأوسط”.
من جهته قال عراقجي: إن “طهران تعتبر أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران غير شرعية، والجانب الإيراني يحق له الدفاع عن نفسه .. التوتر في الشرق الأوسط يتصاعد بسبب هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران”.
وأعرب عراقجي عن شكر بلاده روسيا على إدانة تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تجاه إيران.
وفي وقت سابق أعربت الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها إسماعيل بقائي عن أمل طهران في أن تضطلع روسيا بدورها في وقف التصعيد بالشرق الأوسط، على خلفية الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران.
كما أكد إسماعيل بقائي، بأن “العدوان الصهيوني على إيران قد تمّ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأمريكا شريكة في كل هذه الجرائم”.
بدوره أعلن الكرملين في وقت سابق من اليوم أن “مساعدة روسيا لإيران ستعتمد على احتياجات طهران”.
وشدد الكرملين تعليقا على التصريحات الأمريكية حول إمكانية تغيير السلطة في إيران، على أن “مصير قيادة البلاد يجب أن يقرره الشعب وحده، وليس دول ثالثة”.


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