بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

18 ثانية ago
البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

وطنا اليوم:وافق البرلمان الإيراني على غلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية.
الممر المائي الإستراتيجي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان، ويقع بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية والإماراتية جنوباً. يبلغ عرضه حوالي 33 كم (18 ميلاً بحرياً) في أضيق نقطة، لكن الممرات الصالحة للملاحة لا تتجاوز 10-12 كم فقط (مقسّمة إلى ممرين بواقع 2 كم للملاحة في كل اتجاه، مع منطقة عازلة بينهما).
يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث يُمرّ عبره نحو 20 بالمئة، من إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 17-18 مليون برميل يومياً، معظمها متجه إلى آسيا وأوروبا.
وفي آخر ردود الفعل السياسي على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، اتهمت إيران الإدارة الأميركية بالخضوع لنفوذ إسرائيل، محذّرة من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.
وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح رسمي إن “الهجوم الأميركي على منشآتنا النووية جريمة دولية لا تُغتفر”، مؤكداً أن “البيت الأبيض واقع تحت نفوذ إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”.
وشدد عراقجي على أن إيران “لن تدخل في أي حوار مع واشنطن ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً”، مضيفاً أن “برنامج إيران النووي ليس مستورداً كي يُمحى بالقصف، بل هو ثمرة علم وطني أنتجه علماؤنا”. وأكد أن “المباني قد تُدمّر، لكن المعرفة لا تُمحى، وسنعيد بناء كل ما تم استهدافه”.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن “العملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة”، مشيراً إلى أنها استهدفت “ثلاث منشآت نووية محددة الأهداف” دون استهداف “القوات أو الشعب الإيراني”.
وأضاف هيغسيث أن “الضربات نجحت في تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل ساحق”، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً منذ أكثر من عقد بأن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً”.
واعتبر عراقجي أن “تدخل واشنطن في هذه المواجهة خطأ جسيم قد يشعل حرباً إقليمية تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط”، مؤكداً أن بلاده “ستبقى ثابتة في الدفاع عن حقوقها وستُفشل مخططات أعدائها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

وزيرة النقل تتفقد الاستعدادات للتشغيل الرسمي لخطوط إربد عمان وجرش عمان

16:07

وزير الدفاع الأميركي: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني والعملية كانت جريئة ورائعة

15:57

البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان

15:54

الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

15:25

الحرس الثوري الإيراني يتوعد أميركا برد موجع خارج حساباتها

15:11

المستشفى التخصصي يشارك في اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء .. صور

15:08

فادي السمردلي يكتب: مبادرة مرسال عندما يُصبح التراث الجسر الحيّ نحو الهوية الوطنية الأردنية

15:00

قرار بإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار

14:54

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيّرة

14:45

القبض على 3 أشخاص في العقبة يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

14:15

الدكتور ضرار بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة حمدي منكو للباحث المتميز لعام 2024

14:07

بعد ضربة واشنطن لإيران.. الكويت تفعّل خطة حكومية تشمل تجهيز ملاجئ

وفيات
وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?