البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

وطنا اليوم:وافق البرلمان الإيراني على غلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية.

الممر المائي الإستراتيجي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان، ويقع بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية والإماراتية جنوباً. يبلغ عرضه حوالي 33 كم (18 ميلاً بحرياً) في أضيق نقطة، لكن الممرات الصالحة للملاحة لا تتجاوز 10-12 كم فقط (مقسّمة إلى ممرين بواقع 2 كم للملاحة في كل اتجاه، مع منطقة عازلة بينهما).

يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث يُمرّ عبره نحو 20 بالمئة، من إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 17-18 مليون برميل يومياً، معظمها متجه إلى آسيا وأوروبا.

وفي آخر ردود الفعل السياسي على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، اتهمت إيران الإدارة الأميركية بالخضوع لنفوذ إسرائيل، محذّرة من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح رسمي إن “الهجوم الأميركي على منشآتنا النووية جريمة دولية لا تُغتفر”، مؤكداً أن “البيت الأبيض واقع تحت نفوذ إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”.

وشدد عراقجي على أن إيران “لن تدخل في أي حوار مع واشنطن ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً”، مضيفاً أن “برنامج إيران النووي ليس مستورداً كي يُمحى بالقصف، بل هو ثمرة علم وطني أنتجه علماؤنا”. وأكد أن “المباني قد تُدمّر، لكن المعرفة لا تُمحى، وسنعيد بناء كل ما تم استهدافه”.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن “العملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة”، مشيراً إلى أنها استهدفت “ثلاث منشآت نووية محددة الأهداف” دون استهداف “القوات أو الشعب الإيراني”.

وأضاف هيغسيث أن “الضربات نجحت في تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل ساحق”، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً منذ أكثر من عقد بأن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً”.

واعتبر عراقجي أن “تدخل واشنطن في هذه المواجهة خطأ جسيم قد يشعل حرباً إقليمية تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط”، مؤكداً أن بلاده “ستبقى ثابتة في الدفاع عن حقوقها وستُفشل مخططات أعدائها”.