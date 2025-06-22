وزير الدفاع الأميركي: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني والعملية كانت جريئة ورائعة

وطنا اليوم:في تطور غير مسبوق للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت نووية إيرانية، في عملية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها باستخدام قاذفات “بي-2” الشبحية وصواريخ أُطلقت من غواصات، ما يشير إلى دخول واشنطن رسميًا كطرف مباشر في المواجهة العسكرية.

وزير الدفاع الأمريكي أعلن في مؤتمر صحفي ظهر الأحد، أن “البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره”، واصفًا العملية بأنها جريئة ورائعة وناجحة بشكل مذهل وساحق. وأوضح أن التخطيط لهذه الضربات استمر لأشهر، وأن العملية نُفذت فور صدور الأوامر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لطالما اعتبر منع إيران من امتلاك سلاح نووي أولوية استراتيجية.

الجيش الأمريكي أطلق على الهجوم اسم “مطرقة منتصف الليل”، مشيرًا إلى استخدام أساليب خداع معقدة أربكت الدفاعات الإيرانية. وقال قائد الجيش إن الضربات طالت ثلاث منشآت نووية أساسية، في ما وصف بأنه “أكبر ضربة عملياتية لطائرة بي-2 في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال الوزير الأميركي، إن العملية العسكرية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان، جاءت بعد “أشهر من التخطيط الدقيق”، وتم تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات الجوية والبحرية، مضيفا: “نفذنا ضربة قاضية على إيران، وطموحاتها النووية انتهت تماما الآن”.

الرد على أي انتقام سيكون أعنف

وحذّر وزير الدفاع الأميركي، من أي محاولة إيرانية للرد على الهجوم، مؤكدا أن أي عمل انتقامي سيُقابل برد أميركي أشد قوة وأكثر حسما، وقال:”الرسالة واضحة: لا تسامح مع أي تهديد لأمن الولايات المتحدة أو حلفائنا، وعلى إيران أن تفهم أن زمن المجاملة قد انتهى”.

وفي لهجة تعكس سياسة الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قال وزير الدفاع الأميركي: “الرئيس ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة، وما جرى اليوم هو ترجمة عملية لهذا المبدأ.. مطامع إيران نُسفت ودُمّرت”.

وأضاف: “عندما يتحدث الرئيس، يجب على العالم أن يُنصت. لقد أوفى بوعده بحماية أميركا ومنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي”.