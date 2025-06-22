مركز الأزمات : لا يوجد حتى اللحظة ما يستلزم رفع مستوى المخاطر في الأردن

وطنا اليوم:قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إنه ومع دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، وزيادة التوتر الإقليمي فإنه لا يوجد حتى اللحظة ما يستلزم رفع مستوى المخاطر في الأردن.

وأضاف النعيمات، أن الحياة العامة في الأردن تسير بشكل طبيعي بما فيها امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الأجواء مفتوحة أمام حركة الطيران.

وأكد أنه في حال رفع مستوى المخاطر سيتم وضع المواطن بصورة ذلك أولا بأول.

وأوضح أن تفعيل صافرات الإنذار صباح الأحد مرتين؛ جاء نتيجة زيادة في وتيرة إطلاق إيران للصواريخ.

وجدد النعيمات التحذيرات للمواطنين بضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة والمسيّرات الساقطة، أو من مناطق سقوطها، والتي قد تشكل خطرا شديدا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وصنّف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مستوى المخاطر في الأردن، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وحتى هذه اللحظة، بمستوى “غير مقلق”.

ويأتي تفعيل صافرات الإنذار نتيجة احتمالية تعطل الأجسام الطائرة لأسباب فنية، أو بسبب تعرضها للتشويش، مما قد يؤدي إلى سقوطها على مناطق مأهولة وتسبّبها بأضرار للمواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو؛ الأحد، إغلاق أجواء الأردن جزئيا أمام حركة الطيران صباح اليوم وبعدها تم إعادة فتحها.

ولفت مستو إلى أن إدارة أجواء الأردن مستمرة بظل الظروف السائدة، موضحا أن هنالك معايير يستمر العمل بها، مشيرا إلى أن إغلاق الأجواء اليوم كان على فترتين.

وأوضح أن مدة الإغلاق الأولى كانت بحدود 21 دقيقة، والثانية 11 دقيقة، مضيفا أن الإغلاقات تكون كإجراء احتياطي لإبعاد الطائرات عن أماكن المخاطر قبل مرور أي شيء في الأجواء.

وأوضح أن إغلاق الأجواء أدى لتغيير مواعيد بالرحلات وتأخرها لقرابة نصف ساعة، وهذا يعد مقبولا ضمن الظروف الحالية.

“يوم أمس كان بأجوائنا 400 حركة طيران مدني سواء عابرة أو قادمة أو مغادرة” وفق مستو.