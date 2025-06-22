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مجلس الأمناء وهيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية يهنئون رئيس وأسرة الجامعة على الإنجازات الريادية بالتصنيفات العالمية

14 ثانية ago
مجلس الأمناء وهيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية يهنئون رئيس وأسرة الجامعة على الإنجازات الريادية بالتصنيفات العالمية

وطنا اليوم:رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الاستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة يتقدمون بالتهنئة والتبريك من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة
بمناسبة حصول الجامعة على المرتبة 761 ضمن الفئة 761 – 770 على مستوى العالم والمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة محلياً على الجامعات الأردنية بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
ذلك الى جانب دخول الجامعة ضمن الفئة (101– 200) على مستوى العالم من أصل 2318 جامعة مشاركة في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2025 .
ألف مبروك .. وإلى مزيد من التقدم والنجاح في مسيرة الجامعة الريادية


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