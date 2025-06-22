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بلدية غرب إربد تنفذ حملات نظافة وتركيب مظلات في عدة مناطق

29 ثانية ago
بلدية غرب إربد تنفذ حملات نظافة وتركيب مظلات في عدة مناطق

وطنا اليوم:نفذت بلدية غرب إربد حملات نظافة مكثفة، شملت إزالة مخلفات البناء والأشجار والأعشاب الجافة من جوانب الطرق، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جمالية المدينة.
وشملت الحملات مناطق عدة، حيث جرى في منطقة بيت يافا إزالة المخلفات وفتح بعض الطرق لتسهيل حركة السير وتنقل المواطنين، فيما شهدت منطقة كفرحتا حملة مماثلة لإزالة المخلفات المتراكمة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضري.
وفي إطار خططها التطويرية، قامت البلدية بتركيب مظلات في منطقة سوم ومواقع أخرى، لتوفير أماكن مظللة تخدم المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.
وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة الحضرية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات بالتعاون مع المجتمع المحلي، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين البلدية وعدم رمي المخلفات في الأماكن العامة.
ويشار إلى أن بلدية غرب إربد تواصل تنفيذ مشاريع تطويرية وتجميلية في مختلف مناطقها، انطلاقًا من حرصها على توفير بيئة نظيفة وآمنة تلبي احتياجات السكان وتعزز جودة الحياة في المنطقة.


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