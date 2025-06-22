إيران: لا تلوث إشعاعياً.. ولا خطر على السكان بمحيط المواقع المستهدفة

وطنا اليوم:أكدت السلطات الإيرانية، الأحد، عدم وجود “أي خطر” على سكان مدينة قم في جنوب طهران عقب الهجوم الأميركي على منشأة فوردو النووية المبنية داخل جبل والقريبة من المدينة، وأنه “لا توجد علامات على تلوث”، فيما نقلت وكالة أنباء “فارس” عن مشرّع إيراني، القول إن منشأة فوردو النووية لم تتعرض لضرر بالغ، وأن معظم الضرر في فوردو “على الأرض فحسب وهو ما يمكن إصلاحه”.

وقالت هيئة إدارة الأزمات في محافظة قم، في بيان نقلته وكالة “إرنا” الرسمية، إنه “لا يوجد أي خطر على سكان قم والمناطق المحيطة بها” حول منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، فيما قال المركز الوطني لنظام السلامة النووية، الذي يعمل تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه “لم يتم تسجيل أي علامات على تلوث، لذلك لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع”.

يأتي ذلك فيما قال ممثل قم في البرلمان الإيراني إنه “لا يوجد أي إشعاع جراء الهجوم الأميركي”، وإنه “لم تسجل أضرار في المنشآت تحت الأرض”.

وأضاف ممثل قم بالقول: “أجرينا التحقيقات الأولية ولا داعي للقلق”.

زامنا، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه “لا خطر على السكان المقيمين في محيط المواقع النووية المستهدفة”.

وقبلها، أكدت المنظمة أن طهران ستواصل أنشطتها النووية رغم الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الرئيسية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية: “تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنه رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة فإنها لن تسمح بتوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية (النووية) التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين”، بحسب البيان.

وعقب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، قال الرئيس ترامب إنه تم القضاء على منشآت إيران النووية، معلناً أن “البرنامج النووي الإيراني انتهى”.

وأضاف في كلمته من البيت الأبيض، بعد الضربة الأميركية على منشآت إيران النووية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان، أن “على إيران أن تصنع السلام الآن”.