نتنياهو: وعدت بتدمير منشآت إيران النووية وتم الوفاء بالوعد

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الهجمات على منشآت إيران النووية تمت بالتنسيق الكامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: «قبل فترة وجيزة، وبالتنسيق التام مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبالتنسيق العملياتي الكامل بين القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي، هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية الثلاث (فوردو ونطنز وأصفهان)».

وأضاف: «تذكرون أنني منذ بداية الحرب مع إيران، وعدتكم بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى»، مؤكداً أنه «تم الوفاء بهذا الوعد».

وأضاف نتنياهو: “هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الثلاث في إيران: فوردو ونطنز وأصفهان، وبهذا واصلت الولايات المتحدة، وبقوة هائلة، الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي والموساد ضد البرنامج النووي الإيراني”.

واعتبر أن “هذا البرنامج كان يهدد وجودنا ذاته، كما كان يعرض سلام العالم كله للخطر”.

و”فور الانتهاء من العملية اتصل بي الرئيس ترامب، كانت مكالمة دافئة جدا ومؤثرة جدا. هنأني وهنأ جيوشنا وهنأ شعبنا. وأنا بدوري هنأته وهنأت الجيش الأميركي والشعب الأميركي”، وفق البيان.

وتابع نتنياهو: “الرئيس ترامب يقود العالم الحر بشجاعة، وهو صديق كبير لإسرائيل، صديق لم يسبق له مثيل. باسمي وباسم جميع مواطني إسرائيل، وباسم الشعب اليهودي بأسره، أشكره من أعماق قلبي”.