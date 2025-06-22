ترامب: قصفنا 3 منشآت نووية إيرانية وموقع فوردو انتهى

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن القوات الأميركية نفذت هجوما جويا ناجحا على 3 منشآت نووية في إيران، مشيرا إلى أن المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان، بعد ساعات من إقلاع عدة قاذفات “بي-2” تابعة لسلاح الجو الأميركي من قاعدة في الولايات المتحدة عبرت المحيط الهادي.

وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن موقع فوردو انتهى.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن جميع الطائرات الأميركية أصبحت خارج المجال الجوي الإيراني.

وأكد أنه “لا يوجد جيش آخر في العالم غير الجيش الأميركي يمكنه أن يفعل هذا”، مشددا على أن “الآن هو وقت السلام”.

وطالب ترامب إيران بالموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب، ووصف هذه اللحظة بأنها تاريخية للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم.

وقال ترامب إن “على إيران التوقف فورا وإلا سيتم ضربهم مرة أخرى”، مشددا على أن أي رد انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة “سيقابل بقوة أكبر بكثير مما شهدناه الليلة”.

وفي كلمة أخرى له في البيت الأبيض، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات كبيرة على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وأكد أن هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب.

وأضاف ترامب أن الضربات “حققت نجاحا عسكريا رائعا”، وتم القضاء كليا على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث، وجدد مطالبة إيران بصنع السلام الآن.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه “ما زال هناك الكثير من الأهداف، وإما أن يكون هناك سلام وإما مأساة لإيران”، وقال إنه سيتم ضرب أهداف أخرى بدقة إذا لم يتحقق السلام.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الهجمات.

تفاصيل الضربة الأميركية

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أنه تم استهداف مدخلي منشأة فوردو بقنبلتين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على هذا الموقع.

وأضاف المصدر أن إسرائيل دمرت منشأتي نطنز وأصفهان بنسبة 75% والضربات الأميركية بصواريخ توما هوك أكملت المهمة، لافتا إلى أن التقييمات تشير إلى أن منشأة أصفهان كانت الهدف الأصعب من بين المنشآت المستهدفة بالضربات.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن قاذفات بي-2 الأميركية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بالبنتاغون أن عددا من قاذفات بي-2 استخدمت لقصف منشأة فوردو الإيرانية.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول أميركي أن عدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل أسقطت على منشأة فوردو، مشيرا إلى أن التقييمات الأولية للأضرار تشير إلى أن منشأة فوردو خرجت من الخدمة.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤول الأميركي أن قاذفات بي-2 التي ضربت المواقع الإيرانية حلقت بلا توقف لمدة 37 ساعة من ميزوري.

وقالت الصحيفة إن أحد أسباب شن الهجوم هو تقدير الاستخبارات الأميركية أن هجوم إسرائيل أعاق برنامج إيران النووي 6 أشهر.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن نظام الحرائق الخاص بوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” رصد حدثا حراريا قرب منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل نصف ساعة من الإعلان عن الضربات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن نحو 30 طنا من المتفجرات ألقتها الطائرات الأميركية على منشأة فوردو النووية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا كبيرة بمنشآت إيران النووية.

من جهتها نقلت شبكة “إيه بي سي” عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدربتا على هذا الهجوم في مناورة عسكرية قبل نحو عام.

ونقلت “إيه بي سي” عن مسؤول أميركي أن قاذفات بي-2 أسقطت عددا من القنابل الخارقة للتحصينات خلال الضربات الأميركية بإيران، مشيرا إلى أن غواصة تابعة للبحرية الأميركية أطلقت صواريخ توماهوك على أهداف داخل إيران.

إبلاغ إسرائيل بالضربة

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربة الأميركية في إيران.

من جهتها، قالت شبكة “إن بي سي” إنه تم إطلاع رئيسي مجلسي الكونغرس على الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر أن كبار الديمقراطيين بلجان الاستخبارات لم يطلعوا على الضربات قبل وقوعها.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا بشأن مهلة الأسبوعين، يعني التي منحها لإيران.

تصريحات ترامب تأتي بعد اجتماع عقده مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة احتمال اتخاذ إجراء أميركي ضد إيران.

ونقلت نيويورك تايمز عن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يوجه ترامب كلمة للأميركيين الليلة.

من جهتها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع أن ترامب يأمل أن تعيد الهجمات الأميركية إيران إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت شبكة “سي بي إس” عن مصادر أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع إيران لإبلاغها بأن الضربات هي كل الخطط الأميركية، وبأنها لا تسعى لتغيير النظام.

البيانات الإيرانية

في غضون ذلك أكد المستشار الإستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة طويلة.

وقالت محافظة أصفهان إن “منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين تعرضتا لهجمات من العدو”، مضيفة أن “الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان تصدت لأهداف معادية وسمع دوي انفجارات في الوقت ذاته”.

وقالت وكالة “إرنا” الإيرانية إن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن “السكان القريبين من منشأة فوردو لم يشعروا بأي انفجارات شديدة والأوضاع بالمنطقة طبيعية”.

وقال معلق التلفزيون الرسمي الإيراني إن كل مواطن أو عسكري أميركي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا الآن.

في السياق، أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إذن من لندن لشن ضربات انطلاقا من قاعدة دييغو غارسيا، لأن المنطقة تحت السيادة البريطانية.