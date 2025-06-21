وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

وطنا اليوم – وقع البريد الأردني اتفاقية منحة ضمن الدفعة الثانية من برنامج “التدريب في مكان العمل” مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي تنفذة جمعية المهارات الرقمية (DigiSkills)، لتدريب وتأهيل 150 شاباً وشابة بمهارات رقمية، وذلك ضمن مشروع “الشباب، التكنولوجيا والوظائف”

ويأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة لاحتياجات الشركات في تطوير المهارات الرقمية للشباب الأردني الباحث عن فرص عمل، إلى جانب تطوير مهارات الموظفين الحاليين. وقد تم تصميمه لدعم الشركات وأصحاب العمل في بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة.