بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

27 ثانية ago
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

وطنا اليوم – وقع البريد الأردني اتفاقية منحة ضمن الدفعة الثانية من برنامج “التدريب في مكان العمل” مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي تنفذة جمعية المهارات الرقمية (DigiSkills)، لتدريب وتأهيل 150 شاباً وشابة بمهارات رقمية، وذلك ضمن مشروع “الشباب، التكنولوجيا والوظائف”

ويأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة لاحتياجات الشركات في تطوير المهارات الرقمية للشباب الأردني الباحث عن فرص عمل، إلى جانب تطوير مهارات الموظفين الحاليين. وقد تم تصميمه لدعم الشركات وأصحاب العمل في بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:25

هل يغطّي الضمان إصابات الكوارث والحروب.؟

12:37

من تيد كروز إلى الكتاب المقدس: من النصوص المقدسة إلى السياسة الخارجية: هل تُدار السياسة الأميركية الخارجية من “سفر التكوين”؟

12:27

عم النائب علي الغزاوي في ذمة الله

08:35

الفوسفات الأردنية تحصد جوائز تقديرية وتدخل قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة في المنطقة

06:46

خيارات الأردن للتعامل مع تداعيات الحرب

21:06

مزارعون متضررون يشكون من انقطاع الطريق الزراعي الذي يربط مزارعهم في منطقة الكنيسة الفيحاء محافظة مادبا

20:44

تعميم صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة حول ضوابط نشر إعلانات التوظيف

20:31

الصفدي يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في اسطنبول

20:26

صاروخ إيراني جديد يثير قلق إسرائيل .. ما هي مكوناته

19:46

الملك عبد الله الثاني في البرلمان الأوروبي: خطاب يحرك الضمائر وعرّى العالم

19:42

عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية

19:33

غروسي يصف وضع بوشهر بـ مقلق جداً .. وغوتيريش: نقف على حافة الهاوية

وفيات
عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025