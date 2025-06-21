عم النائب علي الغزاوي في ذمة الله

نعي فاضل:

وطنا اليوم ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ ﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى عشائر الغزاوية وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والخارج، فقيدهم الغالي:

المهندس طلال محمد صالح الغزاوي (أبو عمر) والد كل من: عمر،سهيلة، ياسمين وشقيق كل من المرحوم سعيد الغزاوي ابو صالح والمرحوم الشيخ ممدوح الغزاوي ابو تيسير و المرحوم م.عبدالكريم ابو رياض و المرحوم غازي ابو محمد و المرحوم م.محي الدين ابو احمد ، و م.سليمان الغزاوي ابو علي ، وعم النائب علي الغزاوي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم.

وسيُشيّع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بعد صلاة عصر اليوم السبت الموافق 21/6/2025، من مسجد الحاجة عريفة الزناتي الى مقبرة تل الأربعين / الشيخ حسين/ الأغوار الشمالية.

تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في مضافة الغزاوية في تل الأربعين / الشيخ حسين / الغور الشمالي. السبت 21/6/2025 بعد صلاة العصر والأحد 22/6/2025 بعد صلاة العصر وبوم الإثنين 23/6/2025 بعد صلاة العصر ويوم الثلاثاء 24/6/2025 (عمان) في منزل المرحوم الكائن في منطقة عبدون، شارع نايف الخريشا، منزل رقم 7:

السيدات – 11 صباحاُ – 3 بعد الظهر والرجال – 5 عصراُ – 9 مساءً

موقع ديوان عشائر الغزاوي

https://maps.app.goo.gl/L1TxozT5m5zK5KwS7?g_st=aw

موقع منزل المرحوم / عمان

https://maps.app.goo.gl/PFQFBWRUJcbs2rCi6?g_st=aw

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.