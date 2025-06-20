سقوط شظايا صاروخ في العقبة دون وقوع إصابات بشرية

وطنا اليوم:أفادت مصادر في محافظة العقبة، الجمعة، بسقوط شظايا في منطقتي التاسعة والعاشرة التابعتين لقصبة العقبة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية.

وقالت إن الشظايا وقعت ضمن مناطق متفرقة من محافظة العقبة، حيث سقطة شظيتان إحداهما على مركبة في المنطقة التاسعة والثانية سقطت داخل شرفة منزل في منطقة العاشرة.

وأضافت أن الشظايا تسببت بأضرار بإحدى المركبات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية طوقت موقع سقوط الشظايا في محافظة العقبة.

وقال صاحب المنزل الذي تعرض لشظية في منطقة العاشرة بالعقبة محمد الفراية ، إنه “في تمام الساعة الرابعة من عصر الجمعة، سمعنا صوت صواريخ في السماء وبعدها بعشر دقائق سقطت الشظية في شرفة منزلي”.

وأضاف الفراية، أنه جرى على الفور إبلاغ الجهات المعنية المختصة حول سقوط شظية داخل المنزل.

وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة والمسيّرات الساقطة، أو من مناطق سقوطها، والتي قد تشكل خطرا شديدا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وبيّنت أنه ورغم كل التحذيرات السابقة، والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، فإنه جرى رصد ومتابعة العديد من المخالفات، والصور والفيديوهات التي جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية والتي أظهرت مدى استهتار بعض الناس بالعبث بهذه المواد، والترويج لهذا الأمر وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّدت المديرية، لزوم أخذ ما يصدر عن الجهات المعنية على محمل الجدّ والتقيد به، وتحت طائلة المساءلة القانونية المترتبة على كل ما يشكل خطرا على حياته أو على حياة الآخرين، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.

ودعت مديرية الأمن العام إلى اتباع جملة من الإرشادات المتعلقة بهذا الشأن حفاظا على السلامة العامة، وكما يأتي:

1. عند سماع صفّارات الإنذار، البقاء داخل أماكن الوجود في المنازل أو أي أماكن أخرى والابتعاد عن النوافذ.

2. عند ملاحظة أي أجسام غريبة، أو مسيّرات، عدم لمسها والابتعاد عنها، والإبلاغ فورا على هاتف الطوارئ 911 .

3. عدم التجمهر، وعدم التهاون والاستهتار، وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتحقيق والتعامل.

4. توعية أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة.

5. عدم تداول الشائعات والمعلومات والصور غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.