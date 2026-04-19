وطنا اليوم:مشوقة يسأل الحكومة عن المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان المحاسبة والاكتفاء بالتصويب الإداري:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: ديوان المحاسبة تصويب مخالفات

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

ما أسباب الاكتفاء بإجراءات التصويب الإداري بالنسبة للمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من الإحالة المباشرة للقضاء في المخالفات الجسيمة، وما مدى ارتباط ذلك بتوجهات سياسية أو معوقات قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات قضائية فورية بحق المسؤولين عنها؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقة