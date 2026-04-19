35 دقيقة ago
وطنا اليوم:مشوقة يسأل الحكومة عن المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان المحاسبة والاكتفاء بالتصويب الإداري:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: ديوان المحاسبة تصويب مخالفات
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
ما أسباب الاكتفاء بإجراءات التصويب الإداري بالنسبة للمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من الإحالة المباشرة للقضاء في المخالفات الجسيمة، وما مدى ارتباط ذلك بتوجهات سياسية أو معوقات قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات قضائية فورية بحق المسؤولين عنها؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة


24 ساعة
12:25

بسبب الحرب.. ضربة للسياحة في سويسرا وبريطانيا

12:19

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

12:14

إسرائيل تحذّر: ضربات قاسية على إيران بحال فشل المفاوضات

12:07

وزارة الثقافة تدعوكم لحضور الندوة الحوارية بعنوان الأردن؛ الأرض والإنسان في جامعة مؤتة

11:54

أمانة عمان: الكاميرات الجديدة تهدف لتعزيز السلامة المرورية لا فرض المخالفات

11:46

الحكومة: لا تعطيل لمسيرة الاقتصاد الأردني رغم الأحداث الإقليمية

11:40

إنجاز علمي أردني لافت: البروفيسور محمد نور الطراونة يسجل ابتكارين في الولايات المتحدة

11:36

العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

11:29

نزاع عائلي قديم متجدد يشل الحياة في بلدة بيت أمر

11:22

اغتيال القيادي في قوة الرضوان علي رضا عباس بغارة جنوبي لبنان

11:17

فيلادلفيا تحتفي بيوم العلم الأردني وتؤكد رمزيته الوطنية

11:13

جامعة فيلادلفيا توقّع مذكرة تعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية لتعزيز التدريب العملي لطلبتها

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي