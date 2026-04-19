أمانة عمان: الكاميرات الجديدة تهدف لتعزيز السلامة المرورية لا فرض المخالفات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى، ناصر الرحامنة، إن تشغيل منظومة الكاميرات والرادارات الجديدة يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وأوضح الرحامنة، الأحد، أن الأمانة بدأت تشغيل المنظومة اليوم الأحد، موضحا أن “فلسفتها وأساسها هو الحفاظ على السلامة العامة وسلامة السائقين والمشاة والممتلكات”.

وأضاف أن الكاميرات والرادارات وُضعت في مواقع جرى الإعلان عنها “بعناوين واضحة جدا”، بهدف توعية المواطنين بوجودها وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.

وبيّن أن المنظومة تشمل كاميرات لقياس السرعة ومتوسط السرعة (point to point)، إضافة إلى كاميرات للإشارات الضوئية، مشيرا إلى وجود 9 مواقع لقياس السرعة بين نقطتين على شارعي المطار والأردن، و20 كاميرا للإشارات، و21 رادارا للسرعة.

وأوضح الرحامنة أن المنظومة ستكتمل بشكل كامل بحلول 28 من الشهر الحالي، مع استمرار التشغيل التدريجي خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو “السلامة المرورية وليس المخالفة”، لافتا إلى أن الالتزام بقواعد السير، مثل ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، شهد تحسنا ملحوظا.

وأشار إلى أن تركيب هذه المنظومة جاء بناء على دراسات مرورية معمقة حددت المناطق التي تشهد ارتفاعا في الحوادث والمخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة والتعدي على مسارات المشاة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أمانة عمّان الكبرى لتعزيز ثقافة السلوك المروري وحماية المواطنين على الطرق.

وبدأت أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من اليوم الأحد، بتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة، فإن تشغيل هذه الرادارات يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الالتزام بقواعد السير، وضبط المخالفات الخطرة مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ عند الإشارات الضوئية، إضافة إلى الوقوف أو التوقف على ممرات المشاة.

وأوضح البيان أن الأمانة اختارت مواقع الرادارات بناء على دراسات مرورية ميدانية استهدفت النقاط الأكثر عرضة للحوادث والازدحامات.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تشغيل جميع مكونات المشروع خلال الشهر الحالي وحتى 28 نيسان، والتي تشمل 20 رادارا، وكاميرات إشارات ضوئية، وكاميرات Point To Point لاحتساب وضبط متوسط السرعة.

وعملت الأمانة على تعزيز جميع المواقع المذكورة بشواخص مرورية واضحة تحدد السرعات المقرّرة على كل محور، بما يضمن تنبيه السائقين مسبقا ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.