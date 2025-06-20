الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري جديدة لأحياء في مدينة غزة

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء قسري إلى كل المواطنين المتواجدين في منطقة مدينة غزة وتحديدًا البلدة القديمة وحي التفاح في البلوكات 606, 607, 719, 720.

وطالب الاحتلال في منشور، اليوم الجمعة، المواطنين في تلك المناطق بالإخلاء فوراً غرباً الى المآوي المعروفة في مدينة غزة وعدم العودة إلى مناطق القتال الخطيرة.

الى ذلك قال مصدر أمني مسؤول في الحكومة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال يسعى من خلال الفوضى إلى هندسة حالة من الانهيار الأمني والاجتماعي في القطاع.

وبحسب مصادر رسمية، بلغ عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الذين استهدفتهم قوات الاحتلال في قطاع غزة 754 شهيدا من أفراد الأجهزة الأمنية، الذين كانوا يحمون المساعدات وينظمون عملية التوزيع.