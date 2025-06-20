رشقة إيرانية ثقيلة على الاحتلال.. سقوط صواريخ في حيفا وبئر السبع

وطنا اليوم:أطلقت إيران بعد ظهر اليوم الجمعة، رشقة صاروخية ثقيلة على جميع مناطق الأراضي المحتلة.

وبحسب إعلام عبري شملت الرشقة 30 صاروخا، وسجلت إصابات مباشرة في حيفا وبئر السبع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ إيرانية سقطت في منطقتي حيفا بالشمال وبئر السبع في الجنوب. وقالت القناة الـ12 أن صاروخا سقط في حيفا وتسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.