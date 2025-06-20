سندويتشات تربوية

بقلم: د. ذوقان عبيدات

كما قلت سابقًا: هذه مجموعة سندويتشات خفيفة، نتناولها يوم الجمعة، لكي لا تأخذنا من نشاطنا الاجتماعي، أو الترفيهي، أو الديني!

(١)

*موسم التوجيهي*

ادّعى الامتحانيون الجدُد أنهم

“صمّموا توجيهي”، قليل التوتر!

هل شعرتم بما ادّعوه، أم بتضاعف توتر المجتمع، والطلبة؟

(٢)

*أنت، أم التوجيهي؟*

في برنامج عامر رجوب راديو عين الذي أبارك ،صباح الأربعاء، قالت طالبة سنة أولى جامعة؛ ناصحة الطلبة:

أنت أكثر أهمية من التوجيهي!

نَمْ جيدًا، كُلْ جيدًا، خُذْ قسطًا من الراحة!

يا إلهي! ما هذه الروعة؟

وزارة التربية نصحت الطلبة بأن لا يغشوا، ولا يُحضِروا الموبايلات، وأن يحضروا قبل الامتحان بساعة!!

لاحِظوا حكمة الطالبة، ووعيها العميق مقابل وزارة!! أين حكمة الطالبة وأين الوزارة!

(٣)

*المناهج والامتحانات*

بعد أن استعادت وزارة التربية سيطرتها على المناهج، وعيّنت مديرًا “منها وبيها”؛ تم إحكام الهيمنة الامتحانية: مناهج جديدة – قصدي بعُلب جديدة-، توجيهي جديد،

ولكن محتوى الامتحان، وشكله، وهدفه وتعليماته ، وممنوعاته، وتوتيراته بقي كما هو!!

كيف تقدم مناهج جديدة ونظامًا امتحانيّا جديدًا بالآليات والفلسفات نفسها، والأهداف، والإجراءات، والتعليمات نفسها!! الوحيد الذي غيّروه زيادة التوتر لا غير!!

(٤)

*ممنوعات*

أكثرت التربية في خططها التطويرية من إجراءات المنع:

منع الطلبة من الغياب عن دوام مدرسي لم يرونه مفيدًا! ووصلت إلزام طلبة الجامعات في الخارج

من دوام ثمانية شهور، علمًا بأنها تتوسع في تعليم أون لاين في الداخل! إنهم يقرأون المستقبل بالمقلوب!

(٥)

*حفظ حتى يوم القيامة!*

حين تقدم التربية الامتحانات حسب المواد، فإنها تعلن أنها تركز على الحفظ فقط! وكلكم يعرف أن قياس المهارة، والاتجاه العلمي لا علاقة لهما ألبتّة بالحفظ!! فلماذا لا تعلن الوزارة أنه حفظ حتى النصر!

هل ستحتفل الوزارة بالحُفّاظ الأوائل كما فعلت سابقًا؟

(٦)

*معلومات، أم وعي؟*

في مقالة هاني ضمور في صحيفة الغد، اشتكى من معرفة الطبيب، والمهندس، والتي تخلو من القيَم والوعي، والضمير، والحكمة!

إنهم يُعِدّون مستودع معلومات فيزيا،، وبيولوجيا، ورياضيات من دون أي إنسانيات، وفنون تربطهم بالحياة!

فهمت عليّ جنابك؟!!