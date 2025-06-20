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القوات المسلحة توضح بشأن مسيّرة سقطت في الأزرق

44 ثانية ago
القوات المسلحة توضح بشأن مسيّرة سقطت في الأزرق

وطنا اليوم:صرّح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت صباح امس الخميس في منطقة الأزرق بعد أن قصرت عن مداها.
وبين أن الطائرة المسيرة فقدت التوجيه وسقطت بكامل حمولتها بجوار منزل داخل منطقة سكنية بمنطقة التطوير الحضري محدثة إصابتين لطفلين وأضراراً مادية، وقد سُمع على إثر ذلك أصوات انفجارات قوية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن سبب سقوط الطائرة وفقاً لتقديرات خبراء مديرية سلاح الهندسة هو خلل فني لمجموعة التشغيل داخل الطائرة، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها محدثة تجويفاً في الأرض قطره 3.20 م وعمقه 90 سم، وعُثر على حطام المسيرة على بعد 200 م.
وأدى الانفجار إلى تحطم واجهات أحد المنازل بعد تناثر شظايا من الطائرة المسيرة، فيما هُرع إلى الموقع رجال من مديرية الدفاع المدني وفريق من سلاح الهندسة وأفراد من الأجهزة الأمنية لنقل المصابين والتحقيق بالحادثة.
ودعت القوات المسلحة المواطنين إلى عدم لمس أو العبث بالأجسام المتناثرة كونها قد تُحدث إصابات بالغة وقد يحتوي بعضها على مواد سامة، مؤكدة ضرورة عدم التجمهر حول أي موقع تسقط بها أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فوراً.
وحثت القوات المسلحة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب إثارة الإشاعات والعمل على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية


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