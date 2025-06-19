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جمعية الفنادق: 95% نسبة إلغاء الحجوزات في مدينة البترا

دقيقتان ago
جمعية الفنادق: 95% نسبة إلغاء الحجوزات في مدينة البترا

وطنا اليوم:أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، انخفاض نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2025؛ مما يعكس مؤشرات سلبية لأداء الموسم السياحي الحالي في عدد من المناطق.
ووفقاً للجمعية، فقد انخفضت نسبة الأشغال في فنادق عمان بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراوحت النسبة ما بين 42% و28% في معظم الفنادق. وسجلت فنادق فئة الخمس نجوم أعلى نسبة إشغال في عمّان بلغت 42%، تلتها فئة الأربع نجوم بـ31%، ثم فئة الثلاث نجوم بـ28%.
وأرجعت الجمعية الانخفاض للأحداث اللإقليمية والتصعيدات الجارية بالمنطقة، مما أثر على الحركة السياحية ونسب الإشغال، حيث تستقبل فنادق عمان زوارا من جنسيات مختلفة.
أما في منطقة البحر الميت، فقد سُجل انفخاض بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 25% لفئة الخمس نجوم و18% لفئة الأربع نجوم.
وفيما يتعلق بمدينة البترا، أشارت الجمعية إلى أنها تعتبر من أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها الكبير على السياحة الأوروبية والأجنبية، حيث وصلت نسبة إلغاء الحجوزات فيها إلى ما يقارب 95% والحجوزات المتبقية تعود لزوار دخلوا الأردن قبل بدء الأزمة الأخيرة ولم تصل أي مجموعات سياحية جديدة.
وسجلت فنادق فئة الخمس نجوم في البترا إشغالًا بنسبة 9%، والأربع نجوم 3%، والثلاث نجوم 3%.


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