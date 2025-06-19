إيران: سنرد بشكل مباشر على تدخل أي طرف ثالث

وطنا اليوم:بعد مرور 7 أيام على المواجهات الإيرانية الإسرائيلية المستمرة، تصاعدت التحذيرات الإيرانية من التدخل الأميركي في الحرب.

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، أنه سيهاجم فورا أي طرف ثالث يتدخل في الصراع. وقال في بيان “إذا تدخل طرف ثالث في العدوان فسيتم الرد عليه بشكل مباشر ووفق المخطط المحدد”.

بدوره، حذر مجلس صيانة الدستور الإيراني الولايات المتحدة من التدخل في الصراع. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن بلاده سترد بشكل قاسٍ إذا تدخلت واشنطن عسكريا من أجل دعم الهجوم الإسرائيلي، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما اعتبر أنه على أميركا ورئيسها دونالد ترامب أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران سيقابل برد حاسم.

“أي اعتداء على خامنئي”

إلى ذلك، رأى أنه من الأفضل للجانب الأميركي أن “يدفن حلم استسلام الإيرانيين”. وشدد على أن “أي اعتداء يطال المرشد علي خامنئي سيثير طوفاناً”، وفق تعبيره.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره في وقت سابق اليوم أنه “إذا أرادت أميركا التدخل فعلياً لدعم إسرائيل فستضطر بلاده لاستخدام أدواتها للدفاع عن نفسها وتلقين المعتدين درسا”، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

كما أضاف غريب آبادي، الذي كان ضمن الفريق الإيراني الذي أجرى على مدى الشهرين الماضيين محادثات غير مباشرة مع أميركا: “جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة” أمام صناع القرار العسكري. ووجه نصيحة إلى واشنطن، قائلا: “نصيحتنا لأميركا هي عدم التدخل على الأقل إذا كانت لا تريد وقف العدوان الإسرائيلي”.

أتت تلك التحذيرات بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين أميركيين كبارا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت المصادر أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل. إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ.

في حين لم يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً وبشكل رسمي موقفه بعد، مكتفياً بالقول في أكثر من مناسبة مؤخراً، إنه “قد يتدخل وقد لا يفعل”، تاركاً العالم برمته في حيرة وترقب.